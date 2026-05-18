A Gangi la 16esima panchina "IOSONOAZZURRO" dedicata all'autisto

Il Comune di Gangi ospita la sedicesima panchina azzurra del progetto #IOSONOAZZURRO, ideato e promosso da Io Barcollo ma non MOLLO! e dal Centro ABA Capaci Palermo, in collaborazione con le amministrazioni comunali siciliane. L’iniziativa mira a installare una panchina dedicata all’autismo in ogni città e paese dell’Isola, come simbolo permanente di sensibilizzazione, inclusione e tutela dei diritti delle persone con disturbo dello spettro autistico. La panchina azzurra rappresenta un segno visibile e condiviso per promuovere la conoscenza dell’autismo, rafforzare inclusività, accoglienza e solidarietà nelle comunità e richiamare l’attenzione sui diritti delle persone autistiche.

All’inaugurazione della panchina, collocata proprio di fronte palazzo Bongiorno e colorata dai ragazzi dell’Associazione Dimensione Uomo ODV di Gangi, erano presenti: il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello, Roberta Sparacello di “Io Barcollo ma non MOLLO”, Eugenio Mulè del “Centro ABA Capaci Palermo”, la presidente del consiglio comunale Concetta Quattrocchi, Maria Giovanna Meli presidente Fidapa BPW Italy – sezione di Gangi.

“L’iniziativa conferma l’impegno del Comune di Gangi – ha detto il sindaco Giuseppe Ferrarello - nel promuovere una cultura dell’inclusione e della consapevolezza, valorizzando progetti che mettono al centro le persone e i loro diritti”.