Modica, torna Piergiorgio Pulixi con il suo ultimo romanzo: tutte le ragazze mentono

In attesa del grande evento che apre il cartellone di Scenari 2026 a cura della direzione artistica di Piera Ficili, con Emmanuel Carrère e il suo Kolkhoz -l’ultima fatica letterario dello straordinario scrittore francese- Mondadori BookStore Modica propone una vera e propria anteprima della rassegna letteraria che si racconterà nei luoghi più suggestivi di Modica in tutti i fine settimana, dall’ultimo di giugno sino all’ultimo di luglio. E l’anteprima di maggio a Scenari 2026, porta la firma di uno dei giallisti italiani più bravi ed apprezzati: Piergiorgio Pulixi che presenterà il suo Tutte le Ragazze mentono (Rizzoli) sabato 23 maggio alle 19.00, alla Fondazione Grimaldi di corso Umberto 123 a Modica.

42 anni, Cagliaritano, Piergiorgio Pulixi fa parte del collettivo di scrittura Sabot creato da Massimo Carlotto, di cui è allievo, è una delle penne illustri del genere giallo in Italia. Autore noir di saghe poliziesche e thriller, ha pubblicato per Edizioni E/O e Rizzoli e ha vinto numerosi premi. Adesso, i suoi romanzi sono in corso di pubblicazione negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Nel libro che presenterà a Modica, Pulixi racconta di Melissa, una ragazza di 16 anni che non ha pace da quando sua sorella Denise, la ragazza perfetta che tutti ammiravano, è stata trovata morta sui binari del treno. Un tragico suicidio? Per Melissa non è così e inizia a indagare sul gruppo delle amiche della sorella. E scopre di altri ‘presunti suicidi’…