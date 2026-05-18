Libri, da oggi in libreria "Le parole per la Fraternità, rispetto ed etica per costruire fraternità” di Salvatore Di Salvo

È disponibile in libreria da oggi, in occasione della 60a Giornata Mondiale delle Comunicazioni sociali e della XXXVIII edizione del Salone internazionale del Libro di Torino - dove sarà presentato domani, lunedì 18 maggio 2026, nello stand della casa editrice “Apalos" partner della casa editrice Kerayles - il libro edito da Kerayles “Le parole per la Fraternità, rispetto ed etica per costruire fraternità”, del giornalista Salvatore Di Salvo, già segretario nazionale Ucsi, collaboratore de “Giornale di Sicilia”, redattore di “Cammino”, collaboratore di “Maria con Te”, il primo settimanale mariano, direttore responsabile di “Radio Una Voce Vicina Inblu”, socio Lions Lentini e caporedattore della rivista “Lions Sicilia”. Il libro nasce dalle indicazioni del Governatore del distretto Lions 108Yb Sicilia Diego Taviano su “concretezza e fraternità nel servizio” e con il tema di studio distrettuale “rispetto ed etica per costruire fraternità”, coordinato da Antonella Bona e con il contributo del direttore della rivista distrettuale “Lions Sicilia” Mirella Mimma Furneri.