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Ragusa, successo del convegno "Restare o partire" promosso da Ragusani nel mondo

Ragusa, successo del convegno "Restare o partire" promosso da Ragusani nel mondo

EconomiaRagusa

“Restare o partire? La migrazione giovanile: analisi, esperienze e proposte”. Questo il tema del convegno promosso a Ragusa dall’associazione Ragusani nel Mondo per accendere i riflettori su uno dei temi più urgenti per il territorio: la continua partenza di giovani qualificati verso il Nord Italia e l’estero. Un confronto articolato, partecipato da istituzioni, studiosi, amministratori, imprenditori e giovani professionisti, che ha provato a superare la semplice retorica della “fuga dei cervelli” per ragionare invece sul diritto delle nuove generazioni di poter scegliere liberamente se restare, partire o tornare. I lavori sono stati moderati dal giornalista Salvo Falcone. Uno dei momenti centrali del convegno è stato l’intervento della sociologa Delfina Licata, curatrice del Rapporto Italiani nel Mondo della Fondazione Migrantes, che ha proposto di superare il concetto stesso di “fuga dei cervelli”, definito parziale e poco dignitoso. Licata ha introdotto il tema della “mobilità circolare”, spiegando che un sistema migratorio sano non è quello che impedisce ai giovani di partire, ma quello che consente loro di tornare. Secondo la sociologa, il vero problema italiano è infatti una mobilità “malata”, unidirezionale: si parte, ma non si rientra. Per invertire questa dinamica servono tre diritti fondamentali da garantire ai giovani: il diritto di partire, il diritto di tornare e il diritto di restare. Una riflessione che ha attraversato l’intero convegno e che ha trovato ampio consenso tra i relatori. Delfina Licata ha inoltre sottolineato come oggi le motivazioni che spingono i giovani a emigrare non siano soltanto economiche.
Alla ricerca di stipendi migliori si affiancano esigenze più profonde: realizzazione personale, qualità della vita, possibilità di costruire una famiglia, contesti lavorativi internazionali e meritocratici. Per questo, ha spiegato, il territorio deve essere capace di accogliere chi torna valorizzando il bagaglio culturale e professionale maturato all’estero. 

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