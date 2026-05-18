Poste Italiane: a Siracusa l'evento "Occhio alle truffe"

“Occhio alle Truffe: L’Educazione digitale contro le frodi in rete” è l’iniziativa aperta a tutti i cittadini promossa da Poste Italiane e prevista questa settimana in collaborazione con il Comune di Siracusa, con l’obiettivo di promuovere la cultura e la conoscenza digitale.

L’incontro, con la partecipazione del sindaco di Siracusa Francesco Italia, vedrà coinvolti gli esperti in materia di Educazione Digitale e di Fraud Management di Poste Italiane che illustreranno ai partecipanti come riconoscere ed evitare le trappole più comuni, come proteggere i dati in rete e tutelare la sicurezza dei propri dispositivi compresi quelli in uso nelle proprie abitazioni.

È inoltre previso uno spazio di approfondimento dedicato ai più giovani. Sarà un’occasione per riflettere sull’uso degli strumenti digitali e sul supporto che gli adulti possono dare loro nell’acquisire gli strumenti necessari per crescere come cittadini responsabili in un’epoca in cui la vita quotidiana si intreccia sempre di più con il digitale.

L’evento avrà luogo alle ore 11.00 presso il Centro Sociale Culturale Grottasanta, via Luigi Foti 1. È possibile iscriversi al link oppure inquadrando il QRCode in calce. Accoglienza e registrazione dei partecipanti inizieranno alle ore 10:30.

Un secondo appuntamento è previsto ad Avola giovedì 21 maggio alle ore 10:30 presso il Centro Comunale Anziani, via Galeno 8. Per le iscrizioni all’evento di Avola è possibile compilare l’apposito form online.