Maldive, fonti locali: individuati i corpi dei 4 italiani dispersi. La Farnesina conferma

Alle ricerche partecipa il team subacqueo esperto con tre finlandesi. Due nomi, la figlia della biologa e la guida, non erano nella lista dell'immersione autorizzata. Ieri sera rientrati gli altri 20 italiani a bordo della Duke of York

Le Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf) hanno annunciato su X il ritrovamento dei corpi dei quattro italiani scomparsi “in un'operazione congiunta condotta dalla Guardia Costiera delle Forze Armate maldiviane, dalla Polizia e da sommozzatori stranieri”. I corpi sono stati localizzati ma le operazioni di recupero dalla grotta non sono ancora terminate. Pertanto, sono previste ulteriori immersioni per recuperare i corpi, riportano i media locali.

I corpi dei sub italiani morti nella grotta a 60 metri di profondità nell'atollo di Vaavu, nelle Maldive, sono stati individuati dalla squadra di sub finlandesi di Dan Europe. Lo ha detto l'avvocato Antonello Riccio, legale della famiglia di Federico Gualtieri, una delle vittime.

I sub-speleologi finlandesi della Dan, spiegano le fonti locali, sono ancora in immersione e hanno segnalato agli operatori in superficie di aver localizzato i corpi, il cui recupero comincerà domani.

I corpi dei 4 sub italiani dispersi alle Maldive sono stati individuati nel terzo segmento della grotta nei pressi dell'atollo di Vavu. Lo conferma la Farnesina.

Sono stati individuati i corpi dei quattro sub italiani morti giovedì scorso durante un'immersione in una grotta alle Maldive. Lo riferiscono fonti locali. Stamattina erano riprese le ricerche, alle quali partecipa anche un team di tre sommozzatori finlandesi.

I tre sub speleologi finlandesi "non si immergeranno oggi a grandi profondità per cercare i turisti italiani dispersi" ma “si eserciteranno invece con immersioni di orientamento” lo ha dichiarato il portavoce del governo Mohammed Hussain Sharif, come riporta il portale maldiviano Sun.

Questa mattina il team ha effettuato un briefing operativo alle 9 ora locale, alle 11 è partito in barca per raggiungere il sito d'immersione. Il meteo sembra ottimale, ma si dovranno verificare le condizioni in acqua. Gli speleosub si immergeranno con 'rebreather' (un sistema di respirazione subacquea a circuito chiuso), miscela Trimix (azoto, elio, ossigeno) adatta alla profondità e scooter subacquei.

A proposito del tragico incidente avvenuto alle Maldive, in cui sono morti 5 sub italiani, il portavoce del presidente delle Maldive Mohamed Muizzu, Mohamed Hussain Shareef, in un'intervista al Corriere della Sera afferma che sul permesso di ricerca marina del team italiano non compaiono i nomi di 2 dei 5 subacquei inghiottiti dagli abissi e non è menzionata l’immersione in grotta.

"Il team dell’Università di Genova conduce ricerche annuali da almeno quattro anni alle Maldive. Aveva presentato una proposta di ricerca specifica sui coralli molli e sulla composizione dei sistemi di barriera delle Maldive al Dipartimento di ricerca marina, che ha dato il via libera. Avevano i permessi necessari", afferma il portavoce al quotidiano, aggiungendo che "il limite dei 30 metri vale per le immersioni ricreative. I ricercatori possono proporre di immergersi più in profondità e non esiste una seconda legge specifica alle Maldive che lo impedisca. Il problema principale è che si trattava di un’immersione in grotta e la loro proposta di ricerca, a quanto mi risulta, non ne faceva menzione. Hanno specificato gli atolli, ma non il dettaglio dei siti d’immersione".

Alla domanda se sia un problema legale Mohamed Hussain Shareef ha risposto: "No, ma è un peccato. Per quanto ci riguarda, non ci sono problemi legali perché hanno già effettuato numerose immersioni alle Maldive. Ma noi, come governo, non sapevamo che avrebbero fatto un’immersione in grotta". Precisa poi che "tre dei cinque subacquei coinvolti sono menzionati come parte del team di ricerca", cioè "Federico (il biologo Gualtieri, ndr), Muriel (la ricercatrice Oddenino, ndr) e Monica (la professoressa Montefalcone, ndr)". "Ma confermo l’esistenza del permesso, con validità dal 3 al 17 maggio, in sei atolli diversi, fra cui quello di Vaavu. È citata correttamente l’imbarcazione, Duke of York, e l’attrezzatura. Anche se non sappiamo ancora quale attrezzatura avessero durante l’immersione. Questo fa parte dell’indagine", sottolinea. "La ricerca di questo team, come conferma un documento di febbraio, si svolge tra 0 e 50 metri di profondità", aggiunge ancora. Alla domanda relativa al fatto che le grotte arrivano a 60 metri, il portavoce del presidente delle Maldive ha risposto: "Stiamo ancora indagando su quanto in profondità siano arrivati. L’ingresso della grotta è a 47 metri. In tutto questo, posso dirvi che anche per noi è stato un colpo durissimo. Con l’Italia abbiamo un legame speciale e la professoressa era una persona molto speciale perché ha dedicato tanti anni della sua vita professionale alla ricerca in questo Paese".

Il team di subacquei di Dan Europe si immergerà nelle acque di Alimathà, nell'atollo di Vaavu, alle Maldive, per tentare il recupero deicorpi dei 4 italiani mai più risaliti in superficie dopo l'escursione di giovedì scorso in una grotta a 50 metri di profondità. Il team è composto da tre esperti sub speleologi finlandesi: Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund e Patrik Grönqvist. Nella grotta ci sono i corpi di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Quello della quinta vittima, Gianluca Benedetti, è stato già recuperato venerdì.

Sono rientrati ieri sera con un volo atterrato a Malpensa i venti italiani che erano a bordo della 'Duke of York' sulla quale c'erano anche i cinque sub morti nel corso di un'immersione alle Maldive. Il gruppo di ricercatori era sullo stesso volo di un ragazzo di rientro dalle vacanze a Malè. "Eravamo sullo stesso volo, è un gruppo di giovani - ha raccontato il ragazzo ai cronisti - anche io mi sono immerso il giorno della tragedia, mi dispiace tantissimo per le famiglie. Ovviamente non ho parlato con nessuno di loro vista la situazione, ma ho saputo che erano dello stesso gruppo dei sub morti".