Siracusa, espulso cittadino straniero resosi responsabile di alcuni reati

Nella giornata di ieri agenti della Polizia di Stato, in servizio alle Volanti della Questura di Siracusa, hanno proceduto all’arresto di un cittadino straniero di 36 anni che, poco prima, era stato sorpreso da personale dei Vigili del Fuoco mentre tentava di perpetrare un furto all’interno della caserma.

Dopo le incombenze di legge, lo stesso è stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione.

Eseguite le procedure necessarie, lo straniero è stato condotto in un C.P.R. dell’isola per il successivo rimpatrio.