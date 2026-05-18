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Irrompe in casa e aggredisce una giovane donna, fermato dai Carabinieri pochi minuti dopo

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Altri sbarchi di migranti: a Pozzallo ne arrivano 118, cento ad Augusta

Altri sbarchi di migranti: a Pozzallo ne arrivano 118, cento ad Augusta

CronacaRagusaSiracusa

Altro sbarco di migranti nella notte a Pozzallo. Sono arrivati , soccorsi da una motovedetta della Capitaneria di porto, 118 persone: 55 uomini, 7 donne, e 56 minori. I migranti, in discrete condizioni di salute, hanno riferito di provenire da Egitto, Somalia, Bangladesh, Siria e Kuwait, e di essere partiti venerdì dalla Libia. Altri cento migranti - a bordo dello stesso barcone - sono stati fatti salire su una motovedetta della Capitaneria di Augusta che era partita in contemporanea con quella proveniente da Pozzallo, e sbarcati al porto di Augusta. Con le buone condizioni meteo, gli sbarchi sono destinati ad aumentare.

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