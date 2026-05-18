La squadra cinofili della Polizia di Stato tra i banchi di scuola
La Polizia di Stato, anche durante l’anno scolastico in corso, ha effettuato controlli in venti istituti scolastici catanesi al fine di prevenire ed eventualmente reprimere l’uso da parte dei giovani e lo spaccio di droghe.
Il progetto è stato rinnovato anche per l’anno scolastico 2025/2026 e ha visto l’impiego dei cani poliziotto che hanno operato presso le scuole superiori del territorio catanese, in accordo con i dirigenti scolastici e il corpo docente, i quali hanno sempre prestato la massima collaborazione.
Il progetto della Polizia di Stato ha l’obiettivo di prevenire l’uso di sostanze stupefacenti che coinvolge spesso i giovanissimi e di promuovere la cultura della legalità. La prevenzione e l’educazione sono elementi fondamentali per sensibilizzare le nuove generazioni sui rischi legati al consumo e allo spaccio di droga.
I giovani, grazie agli incontri con i poliziotti sul tema della legalità, acquisiscono consapevolezza delle conseguenze a cui vanno incontro in caso di detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale ed in caso cessione ad altri, anche a titolo gratuito.
A seguito dei controlli svolti solo in un caso un giovane è stato segnalato alla Prefettura come assuntore in quanto trovato in possesso di modiche quantità di stupefacenti ed in un altro caso i cani antidroga hanno scovato poche dosi di sostanza stupefacente nascoste in uno dei bagni comuni.
Gli studenti, ad ogni ingresso dei cani poliziotto Ares, Briska, Maui, Rex e Zago hanno sempre mostrato grande interesse per l’attività svolta, comprendendo sin da subito che i controlli erano svolti a tutela dei loro interessi. Alcuni di essi, al temine dei controlli, hanno anche posto delle domande agli agenti cinofili sul percorso di studi da seguire per poter entrare a far parte della Polizia di Stato e acquisire le competenze necessarie per potersi specializzare come conduttori cinofili.
Tali attività si inseriscono nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, predisposti e intensificati dal Questore di Catania. L’impegno della Polizia di Stato prosegue con determinazione per garantire maggiore sicurezza e tutela nei contesti scolastici e giovanili e sensibilizzare i ragazzi sull’importanza che le scuole rimangano solidi presidi di legalità dove fondare le basi per il loro futuro.
I poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono già pronti per affrontare la stagione estiva, mettendo in campo ogni strumento a tutela dei giovani.