Successo per il IV Concorso Musicale Nazionale “Città di Avola”

Grande partecipazione ed entusiasmo ad Avola per il IV Concorso Musicale Nazionale “Città di Avola”, che anche quest’anno ha trasformato il Teatro Garibaldi in un punto di incontro per giovani musicisti provenienti da tutta la Sicilia e da diverse realtà del panorama musicale nazionale. L’iniziativa, promossa dal Comune di Avola insieme all’associazione Hybla Mousikè, ha coinvolto centinaia di studenti, famiglie, docenti, accademie, licei musicali e conservatori, dando vita a tre giornate dedicate alla musica, al talento e alla formazione. “Il Teatro Garibaldi – dichiara il sindaco Rossana Cannata – si è confermato ancora una volta un luogo capace di accogliere emozioni, cultura e crescita. Vedere tanti giovani esibirsi con passione e qualità artistica è motivo di orgoglio per tutta la città”. Un ringraziamento particolare è stato rivolto al comitato organizzatore composto dalle professoresse Ivana Bordonaro, Corrada Milena Caruso e Maria Cristina Li Gioi, che hanno curato l’organizzazione dell’evento. “Dietro questo successo – aggiunge il sindaco – c’è un grande lavoro di squadra, fatto di competenza, impegno e amore per la musica. Manifestazioni come questa rappresentano un investimento concreto sui giovani e sulle loro passioni”. Il concorso ha visto alternarsi sul palco pianisti, cantanti, orchestre, cori e musicisti delle diverse categorie previste dal bando, con la partecipazione di istituti scolastici, conservatori e associazioni musicali provenienti da numerose province siciliane e anche da fuori regione. “Continueremo a sostenere iniziative che valorizzano il talento e creano occasioni di crescita culturale e umana per le nuove generazioni – conclude Rossana Cannata – perché crediamo che cultura e formazione siano strumenti fondamentali per il futuro del territorio”.