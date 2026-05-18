Sicurezza sui luoghi di lavoro: i Carabinieri sospendono un’attività imprenditoriale

I Carabinieri della stazione di Giarre, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Catania, sono stati impegnati in accessi ispettivi presso attività commerciali, nel territorio di Giarre.

Con l’obiettivo di verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori i militari dell’Arma hanno controllato, tra le altre, un’attività commerciale dedita alla somministrazione di cibi e bevande in centro.

Al termine dell’accesso ispettivo gli operanti hanno evidenziato irregolarità a carico del titolare della panineria, un 45enne residente a Linguaglossa, accertando l’assenza di fornitura di acqua all’interno della panineria, nonché, il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo HACCP, elevando nei confronti del 45enne una sanzione pecuniaria di 2.000 euro.

L’HACCP è un documento obbligatorio che ogni operatore del settore alimentare deve redigere e mantenere costantemente aggiornato per individuare, prevenire e gestire i rischi legati alla preparazione e somministrazione di alimenti. L’aggiornamento periodico del manuale rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per garantire standard adeguati di sicurezza e per adattare le procedure interne a eventuali modifiche organizzative o normative.