Auto su folla, migliorano condizioni feriti. Difesa di El Koudri chiederà perizia psichiatrica

Domani convalida del fermo del 31enne accusato di strage e lesioni: è piombato sui pedoni a 100 km orari. Non ha risposto ai pm di Modena. Piantedosi: "Email contro i cristiani, ma no segni radicalizzazione o appartenenza a reti terrorismo"

La difesa di Salim El Koudri chiederà una perizia psichiatrica sul 31enne accusato di strage dopo aver investito decine di passati in pieno centro a Modena sabato. Lo rende noto l'avvocato Fausto Gianelli

Saim El Koudri, il 31enne accusato di strage dopo aver investito un gruppo di passanti sabato scorso in centro a Modena, secondo quanto si apprende da fonti legali, avrebbe chiesto sigarette e una Bibbia parlando con il suo avvocato. Intanto e' stata rinviata a domani l'udienza di convalida prevista inizialmente per oggi.

Un pensiero ai fatti di Modena in apertura dei lavori in Aula alla Camera. "Un pensiero, doveroso- ha detto il deputato Dem Andrea Casu - va ai fatti di violenza grave e sconcertante che abbiamo visto a Modena nelle scorse ore. Siamo tutti profondamente colpiti" ed "esprimiamo tutta la vicinanza del nostro partito, del gruppo del Partito Democratico, alle donne e agli uomini feriti e alle loro famiglie". Alla solidarietà alla comunità cittadina, con un passaggio nei loro rispettivi interventi, si sono associati M5scon Francesco Silvestri, FI con Isabella De Monte e FdI con Letizia Giorgianni.

"Bastardi cristiani di me, voi e il vostro Gesù Cristo. Lo brucio", così Salim El Koudri, in una mail inviata all'università di Modena nell'aprile del 2021. Poi le scuse “mi spiace per la maleducazione. Non trovo un lavoro coerente con i miei studi e non so cosa fare”. Salim è laureato in economia all'Università di Modena.

"A nome della mia famiglia chiedo spazio e riservatezza, a chiunque possa arrivare questo mio pensiero". Così una delle figlie della coppia di 55enni, Angelo Ciccarelli e Monica Esposito, ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna, travolta sabato dall'auto guidata da Salim El Koudrinel centro di Modena. In una storia su Instagram, la figlia scrive: "Ci troviamo coinvolti e stravolti in una tragedia", sottolineando l'esigenza di mantenere intatta la privacy della famiglia.

"Chi non è cittadino italiano e delinque, deve essere espulso, questo è chiaro". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo a margine dell'evento di lancio della III edizione del progetto 'Sport e innovazione Made in Italy' alla Farnesina, in riferimento ai fatti di Modena. Tajani ha poi ricordato che nel pomeriggio si recherà proprio a Modena per "dare solidarietà alla città e incontrare coloro che sono intervenuti per bloccare questa persona che ha provocato un danno gravissimo" e "salutare le persone ricoverate".

“È figlio di immigrati marocchini, nato a Bergamo, cittadino italiano, laureato. È un soggetto a cui è stato diagnosticato un disturbo schizoide della personalità e questo rende più complesso inquadrare la vicenda”, così il ministro dell'Interno Piantedosi oggi al Giornale. "Ha manifestato rancore e insoddisfazione per la propria condizione lavorativa e sociale. In una email indirizzata alla sua università ha proferito frasi contro i bastardi cristiani e altre espressioni blasfeme, per poi chiedere scusa. Potrebbe essere stato animato da un odio connesso al risentimento per aver ritenuto di aver subito discriminazioni. Allo stato degli atti, non ha dato segnali di radicalizzazione islamista strutturata, non risultando appartenente a reti di propaganda fondamentalista. Dalle perquisizioni e dalle analisi dei telefoni, al momento, non emergerebbero elementi riconducibili al profilo classico del terrorista che pianifica azioni violente. Ma l'esatto inquadramento lo avremo quando gli inquirenti completeranno il loro lavoro e, in ogni caso, tutto questo non può portare a liquidare l'attacco come il gesto di un folle isolato. Parliamo comunque di un'aggressione deliberata contro civili inermi, di una gravità assoluta, che pone interrogativi profondi sul disagio sociale, sull'integrazione e sui percorsi identitari di alcune seconde generazioni. Sarebbe un errore archiviare tutto con una spiegazione semplicistica o rassicurante".

Leggero miglioramento per i quattro feriti gravi ricoverati negli ospedali di Modena e di Bologna dopo il drammatico investimento di sabato pomeriggio in centro città. Lo fa sapere l'azienda ospedaliera universitaria di Modena nel bollettino medico delle ore 11. I due pazienti ricoverati all'Ospedale Maggiore di Bologna sono entrambi in rianimazione in condizioni stabili. La paziente donna di 55 anni presenta diversi traumi, le sue condizioni sono in lieve miglioramento ma restano critiche e in prognosi riservata. L'uomo, anche lui di 55 anni con diversi traumi e' stabile, non piu' in immediato pericolo di vita ma la prognosi e' riservata. Rispetto alle condizioni dei pazienti ricoverati all'Ospedale Civile di Baggiovara (Modena): la donna di 69 anni pur in un quadro di gravità complessivo presenta segni di progressivo miglioramento che hanno portato a staccare la paziente dai supporti ventilatori ed e' pertanto in respiro spontaneo; la donna di 53 anni, sempre in condizioni gravi, presenta un quadro clinico stabile. Per entrambe la prognosi resta riservata. Il paziente di 59 anni, con trauma facciale, nel confermare la prognosi gia' comunicata ieri di 30 giorni in totale, presenta un quadro di stabilità e condizioni cliniche buone.