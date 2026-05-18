Vessazioni a operatori di un centro per minori, arrestato 18enne

E' accusato di aver intimidito il personale di una struttura d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Sant'Ilario dello Ionio. Misura cautelare eseguita dalla Polizia

Avrebbe compiuto reiteratamente atti intimidatori e vessatori verso un'assistente sociale e anche altri operatori di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Sant'Ilario dello Ionio, tanto da indurre alcuni di loro a rassegnare le dimissioni per il timore di subire gesti lesivi della propria sicurezza personale. Per questo motivo, un 18enne è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Locri. Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Bovalino e coordinate dalla Procura di Locri, avrebbero fatto emergere un contesto caratterizzato da ripetute condotte intimidatorie. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip l'emissione della misura cautelare.