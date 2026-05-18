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Vessazioni a operatori di un centro per minori, arrestato 18enne

Vessazioni a operatori di un centro per minori, arrestato 18enne

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E' accusato di aver intimidito il personale di una struttura d'accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Sant'Ilario dello Ionio. Misura cautelare eseguita dalla Polizia

Avrebbe compiuto reiteratamente atti intimidatori e vessatori verso un'assistente sociale e anche altri operatori di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Sant'Ilario dello Ionio, tanto da indurre alcuni di loro a rassegnare le dimissioni per il timore di subire gesti lesivi della propria sicurezza personale. Per questo motivo, un 18enne è stato arrestato dalla Polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Locri. Le indagini, condotte dai poliziotti del Commissariato di Bovalino e coordinate dalla Procura di Locri, avrebbero fatto emergere un contesto caratterizzato da ripetute condotte intimidatorie. Alla luce degli elementi raccolti, la Procura ha quindi chiesto e ottenuto dal gip l'emissione della misura cautelare.

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