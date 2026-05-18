Malore durante l’immersione, a Porto Azzurro è morta una donna di 61 anni

La 61enne, sub esperta, era in vacanza all'isola d'Elba proprio per prendere parte ad alcune immersioni

Una donna di 61 anni è morta sabato 16 maggio a Porto Azzurro, all’isola d’Elba, durante un’immersione subacquea: si chiamava Luana Siviero. Stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore improvviso ed è morta. Quando è stata riportata in superficie, non c’è stato più niente da fare. La 61enne, appassionata di immersioni e sub esperta, da tre anni era iscritta a un club subacqueo del Biellese: sabato stava facendo un’immersione di gruppo organizzata da un diving center.

Luana Siviero, residente a Ronco Biellese, lavorava all’ospedale di Biella: in questi giorni era in vacanza all’isola d’Elba proprio per fare una serie di immersioni. Non appena si è sentita male, i compagni e l’equipaggio dell’imbarcazione di appoggio per l’immersione sono intervenuti prontamente per riportarla in superficie: il corpo è stato recuperato in fretta e la barca si è diretta immediatamente verso la costa, allertando i soccorsi. Ma non è bastato: inutili i soccorsi del 118, dell’automedica e dell’elisoccorso regionale Pegaso. La Capitaneria di porto ha avviato accertamenti e disposto il sequestro delle attrezzature utilizzate dalla 61enne, comprese le bombole a ossigeno.

Sul posto sono intervenuti i sanitari della Pubblica assistenza di Porto Azzurro, l’automedica partita da Portoferraio e, successivamente, anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Ma nonostante i prolungati tentativi di rianimazione, il personale medico non ha potuto far altro che constatare il decesso della 61enne. La donna era un’appassionata ed esperta di immersioni, . Aveva raggiunto l’Isola d’Elba proprio per partecipare alle attività organizzate dal centro diving.

Il sequestro delle attrezzature utilizzate per l’immersione. La salma è stata trasferita nella camera mortuaria locale, a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli ulteriori accertamenti.