Pachino, schianto con la moto: muore un poliziotto

Un agente del Commissariato di Polizia di Avola, Federico Vinci, 32 anni, ha perso la vita questo pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la strada provinciale 6 che collega Pachino a Portopalo di Capo Passero. Il giovane era a bordo del suo scooter che, per cause da accertare, si è scontrato con un furgone Mercedes. L'incidente si è verificato in contrada Cozzo Grillo. Dai primi accertamenti risulta che il poliziotto, in sella al suo Beverly 150, percorresse la strada in direzione Pachino. Il furgone, un Mercedes Sprinter condotto da un commerciante di Pachino, procedeva nel senso opposto, verso Portopalo. L’impatto è stato frontale e violento. Federico Vinci è morto sul colpo. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare nulla. L’autista del furgone, il commerciante pachinese, è rimasto illeso ma è in stato di choc. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente. Insieme a loro anche un perito della Procura di Siracusa e le pattuglie dei commissariati di Avola e di Pachino.