Menopausa e Leadership, oltre i tabù serve una nuova narrazione. Fondazione Bellisario promuove confronto

Lunedì 18 maggio 2026 – Andare oltre i tabù e costruire una nuova narrazione della menopausa come fase di evoluzione, forza e leadership. Offrire uno spazio di riflessione e confronto su un tema di grande attualità e rilevanza sociale, mettendo sullo stesso piano il rapporto tra menopausa, benessere e performance professionale. Comprendere e valorizzare questa fase di profonda trasformazione nella vita di ogni donna per promuovere una nuova cultura della leadership femminile, capace di integrare esperienza, consapevolezza e autenticità. CHIAVI DI LETTURA TRA SOCIALE ED ECONOMIA Sono, questi, gli obiettivi dell’evento promosso dalla Fondazione Marisa Bellisario, dal titolo Menopausa e Leadership – Quando la performance cambia forma, in programma per sabato 23 maggio alle ore 11,30 a Cosenza, ospiti dell’Hotel Ariha. MENOPAUSA TRA EVOLUZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE Coordinato dal comunicatore strategico Lenin Montesanto, all’incontro interverranno per la Fondazione Marisa Bellisario Filomena Greco; la divulgatrice Michela Taccola, che interverrà sul tema La menopausa: ieri, oggi e domani – Cosa vogliono le donne, dedicato all’evoluzione culturale e scientifica del tema e alle strategie per migliorare il benessere e la qualità della vita nel tempo; Francesca Liparota, coach con formazione economica, che proporrà una lettura innovativa dal titolo Dal ROI al Return on Identity: l’investimento che rafforza chi siamo diventate, per reinterpretare questa fase come un’opportunità di crescita personale e professionale.

Fonte: Fondazione Marisa Bellisario