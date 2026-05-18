Ha confessato l’uomo che ha ucciso e gettato le due donne nel cantiere: “Erano prostitute, non volevo pagarle”

Arrestato un 49enne del napoletano: sembra già risolto il giallo delle due donne trovate senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia

Prostitute che lui non voleva pagare, dopo aver avuto un rapporto con loro, e che ha gettato nel vano ascensore di un’area in costruzione a Pollena Trocchia, in provincia di Napoli: ha confessato il killer delle due donne trovate morte in un edificio abbandonato in viale Italia. L’uomo che ha confessato è un 49enne di Santa Anastasia (Napoli). Le vittime uccise erano una ragazza di 29 anni del Casertano e una donna di 49 anni di origini ucraine, entrambe prostitute. I femminicidi sarebbero avvenuti in giorni diversi, tra il 16 e il 17 maggio, dopo liti scaturite dalla volontà dell’uomo di non pagare le prestazioni sessuali. I corpi senza vita delle due donne sono stati scoperti dai Carabinieri intervenuti dopo la mezzanotte in un edificio abbandonato in viale Italia.

Ad eseguire il fermo del 49enne sono stati i carabinieri della Tenenza di Cercola. Il provvedimento è stato adottato sulla base delle prime attività di indagine, eseguite dai Carabinieri e dalla Procura della Repubblica di Nola. L’attività investigativa, si legge in una nota a firma del procuratore Marco Del Gaudio, è in fase iniziale e proseguirà nelle prossime ore per gli indispensabili approfondimenti.

In attesa della pronunzia del giudice in ordine alla convalida del provvedimento precautelare, l’indagato, all’esito dell’interrogatorio reso innanzi al pm di turno e alla presenza del proprio difensore, espletate le formalità di rito, è stato trasferito nel carcere di Napoli Poggioreale.

IL GIALLO DEL RITROVAMENTO DEI CORPI

Sarebbero precipitate da due differenti piani ascensore le due donne rinvenute senza vita in un cantiere edile in viale Italia a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Allertati dalla presenza dei due cadaveri sul posto, poco dopo la mezzanotte, sono giunti i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre del Greco e i militari della tenenza di Cercola.

I corpi delle donne – ancora in corso di identificazione – erano sul pavimento del piano seminterrato del palazzo in costruzione. Sul posto anche la sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo del gruppo carabinieri di Torre Annunziata. Indagini in corso.