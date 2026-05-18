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Modica, Stefano Massini chiude la stagione di prosa al Teatro Garibaldi

Modica, Stefano Massini chiude la stagione di prosa al Teatro Garibaldi

SpettacoloRagusa

Sarà Stefano Massini, scrittore, drammaturgo e narratore, unico autore italiano ad aver vinto un Tony Award (il più prestigioso riconoscimento del teatro statunitense) a chiudere la stagione di prosa del Teatro Garibaldi di Modica. Il suo spettacolo “La ricerca della felicità” andrà in scena sabato 23 maggio alle ore 21.00 e domenica 24 maggio alle ore 18.30. Accompagnato dalle musiche dal vivo di Luca Roccia Baldini, Stefano Massini corona una stagione molto partecipata e apprezzata dal pubblico, che ancora una volta ha confermato il Teatro Garibaldi come presidio culturale vitale e punto di riferimento per il Sud est siciliano. La pièce “La ricerca della felicità”, scritta, diretta e interpretata da Massini, affonda nel cuore di una delle parole più abusate e meno comprese del nostro tempo: felicità. Un monologo che si sviluppa come un viaggio emozionante, ironico e rocambolesco tra storie, testimonianze, personaggi e continui cambi di prospettiva. I biglietti dello spettacolo sono disponibili presso il botteghino del teatro e online www.ciaotickets.com/it/biglietti/la-ricerca-della-felicita-modica. Per informazioni è possibile consultare le pagine social della Fondazione Teatro Garibaldi di Modica, il sito internet www.fondazioneteatrogaribaldi.it o telefonare al 0932/946991.

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