"Il Cantico delle Creature nel cuore del Mediterraneo", l'omaggio di Catania a San Francesco

Nel contesto delle celebrazioni per l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, il Comitato Nazionale, presieduto da Davide Rondoni, promuove un’iniziativa culturale dedicata al Cantico delle Creature, che si svolgerà a Catania il 25 e il 26 maggio 2026.

L’evento - afferma una nota a firma del direttore scientifico dell'iniziativa, il professore Antonio Sichera - si configura come un ciclo di dialoghi interdisciplinari dedicati alla grande poesia di San Francesco, con l’obiettivo di leggerla e interpretarla alla luce delle arti e dei saperi contemporanei. Al centro del programma vi sarà naturalmente la dimensione poetica: da un lato, la partecipazione di poeti italiani legati, per diverse ragioni, alla tradizione e alla figura di Francesco; dall’altro, la presenza di poeti di rilievo provenienti dall’area mediterranea, invitati a offrire una lettura originale dei versi del santo di Assisi.

Accanto alla poesia, il programma prevede contributi provenienti da diversi ambiti disciplinari – tra cui filologia, storia, filosofia, teologia, antropologia, diritto e politica – presentati in una prospettiva dialogica e accessibile, non specialistica, con una particolare attenzione all’attualità e alla vitalità del Cantico nel contesto contemporaneo.

Un ruolo significativo sarà inoltre svolto dalle arti. Il progetto comprende infatti una grande mostra fotografica dedicata all’opera di Giovanni Chiaramonte (in memoriam), nonché la prima esecuzione di un oratorio sacro sul Cantico delle Creature, composto dal musicista catanese Giovanni Ferrauto ed eseguito dal Coro e dall’Orchestra del Teatro Massimo Bellini. L’impianto scenico e teatrale dell’iniziativa sarà arricchito da una selezione di testi curata da Pietro Cagni, Lorenzo Lombardo e Rossella Pretto, in collaborazione con il Centro di Poesia Contemporanea di Catania: un progetto che integrerà parola, corpo e immagine sotto la regia di Rossella Pretto.

Il Comitato Nazionale garantirà all’iniziativa una significativa copertura mediatica e una visibilità di rilievo nazionale e internazionale. L’Università di Catania contribuirà alla realizzazione del progetto attraverso la direzione scientifica, il supporto accademico e la disponibilità di sedi di particolare valore storico e artistico, tra cui il Monastero dei Benedettini.

L’iniziativa si propone di offrire un momento di alto profilo culturale nel quadro delle celebrazioni francescane, valorizzando il ruolo della Sicilia e di Catania come luoghi di incontro, dialogo e produzione culturale aperta al contesto nazionale e internazionale.

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*Francesco d’Assisi è oggi più vivo che mai. Le celebrazioni dell’Ottavo Centenario della sua morte (1226-2026), patrocinate dal Comitato Nazionale presieduto da Davide Rondoni, propongono una figura di eccezionale attualità e di portata rivoluzionaria nel mondo contemporaneo. In questo contesto, il Cantico delle Creature appare come una gemma luminosa della cultura di ogni tempo. Il 25 e il 26 maggio l’Università di Catania e il Teatro Massimo, sotto l’egida del Comitato Nazionale e in collaborazione con altre realtà e istituzioni, daranno vita a Il Cantico delle Creature nel cuore del Mediterraneo, una serie di dialoghi, mostre ed eventi tesi a rileggere la poesia di Francesco dal punto di vista delle culture, delle arti e dei popoli del Mediterraneo.

Direzione Scientifica: Antonio Sichera

Comitato Scientifico: Giuseppe Palazzolo, Luigi Ingaliso, Andrea Manganaro, Laura

Giurdanella, Giovanni Ferrauto, Rossella Pretto, Giovanni Cultrera di Montesano,

Ruggero Chiaramonte, Giuseppe Lupo, Francesco Napoli

Segreteria Scientifica: Denise Bruno, Elisa Conti, Eliana Vitale, Giada Di Pino

Contatti: canticocatania@gmail.com