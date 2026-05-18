Le spese del Cefpas: nuovo esposto alla Corte dei Conti presentato da Dipasquale (PD)

Il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale, ha presentato un nuovo esposto alla Procura della Corte dei Conti sulla gestione finanziaria del Cefpas ( Centro per la Formazione Permanente e l’Aggiornamento del Personale Sanitario della Regione Siciliana), dopo la precedente interrogazione parlamentare e l’esposto già trasmesso alla Procura della Repubblica.

Al centro del nuovo esposto vi sono, in particolare, le anomalie riscontrate nell’andamento dei costi nei bilanci dell’ente, con un sensibile aumento delle spese per il personale, passato da 2.659.881 euro nel bilancio al 31/12/2025 a una previsione di 3.309.275 euro per il 2026. In crescita anche le prestazioni coordinate e continuative, da 1.076.647 euro al 31/12/2025 a 1.957.602 euro nel bilancio di previsione 2026.

Una circostanza che, secondo Dipasquale, richiede verifiche puntuali e approfondite sotto il profilo della legittimità amministrativa e contabile.

“Il Cefpas rappresenta una delle eccellenze del sistema sanitario siciliano – dichiara Dipasquale – ed è un patrimonio pubblico strategico per la formazione e la qualificazione del personale sanitario. Proprio per questo deve essere amministrato con il massimo rigore, nella piena trasparenza e nel rispetto delle regole”.