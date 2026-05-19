La Polizia di Stato alla Scuola “Il paese dei Balocchi” di Pozzallo: alla scoperta del mestiere di mamma e papà

La Polizia di Stato ha accolto l’invito della scuola dell’infanzia “Il paese dei balocchi” di Pozzallo per far scoprire ai bambini il mestiere del “poliziotto”

L’iniziativa s’inserisce nel progetto didattico “I Mestieri”, promosso dall’istituto scolastico, che ha permesso ai piccoli alunni di conoscere da vicino il lavoro svolto quotidianamente dagli operatori di Polizia.

In questa occasione, vedere in divisa proprio la mamma o il papà di un compagno di classe rende le Istituzioni molto più vicine fin dall’infanzia.

Momenti di grande stupore e gioia hanno caratterizzato il momento della vista dell’auto: i bambini hanno potuto osservare e toccare con mano il mezzo e le attrezzature in dotazione alla Polizia di Stato.

Curiosi e attenti, i piccoli hanno rivolto diverse domande ai poliziotti, che hanno risposto con disponibilità, sottolineando l’importanza del loro lavoro, fondato prima di tutto sulla prevenzione e sull’aiuto alle persone più vulnerabili.