ou
ULTIME NOTIZIE

XXV Premio letterario nazionale Elio Vittorini

logo

    Brunno manchette 468x90
    Manchette Falcone

Form di ricerca

Advertising
    Super Conveniente
    Banner sottotestata mavic categorie
    Decò SOTTOTESTATA
Advertisng
    super conveniente
    decò
    Mavic MAX BANNER ALTO
    Mavic MAX BANNER ALTO
Senza patente e senza assicurazione, 16enne tenta la fuga a Catania

Senza patente e senza assicurazione, 16enne tenta la fuga a Catania

CronacaCatania

Prosegue senza sosta l’attività della Sezione Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania, con pattuglie che h24 sono impegnate nella prevenzione dei reati e nel monitoraggio delle principali arterie urbane ed extraurbane della provincia etnea a tutela di tutti gli utenti della strada.
In tale contesto, una “gazzella” ha denunciato in stato di libertà un minorenne, trovandolo addirittura alla guida di un’auto di grossa cilindrata e con 2 dosi di droga a bordo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole fino a condanna definitiva.
In particolare, il ragazzo, un 16enne residente a Misterbianco, era alla guida di una berlina e stava percorrendo via Polveriera a Mascalucia, un’arteria stradale che collega direttamente Mascalucia a San Giovanni Galermo.
Lungo quella strada, però, un equipaggio stava effettuando un posto di controllo e ha deciso di imporgli “l’alt” per gli accertamenti al Codice della Strada.
Il giovane, però, non solo non si è fermato ma ha anche accelerato per scappare, quindi i militari si sono messi immediatamente sulle sue tracce, riuscendo poco dopo a raggiungerlo e bloccarlo in sicurezza.
Dai successivi accertamenti è emerso che il conducente era minorenne e, ovviamente, sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, mentre l’auto risultava priva di copertura assicurativa.
A quel punto i Carabinieri hanno proceduto anche ad una perquisizione personale e veicolare, scoprendo che il giovane aveva con sé 2 dosi di marijuana del peso di quasi 18 grammi complessivi.
sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la droga è stata sequestrata e per il 16enne sono scattate la denuncia all’Autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, oltre alle sanzioni amministrative previste per le violazioni al Codice della Strada.

Potrebbero Interessarti