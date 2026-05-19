Catania, rapina dipendente di un B&B: arrestato 22enne di origine tedesca

Rapina la dipendente di un b&b, minacciandola con una bottiglia di vetro. Protagonista di questa vicenda un 22enne, di origine tedesca, individuato e arrestato dalla Polizia di Stato per rapina aggravata, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Ad operare sono stati i poliziotti della squadra volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, i quali nel corso dei servizi di pattugliamento sono intervenuti a seguito della segnalazione di una rapina ai danni di una dipendente di una nota catena di b&b in corso Sicilia.

L’autore del reato, un 22enne di origini tedesche, per farsi consegnare il denaro presente in cassa, ha minacciato la vittima con una bottiglia di vetro e poi ha tentato di nascondersi all’interno di una delle stanze della struttura ricettiva per essere fermato, subito dopo, dal direttore del b&b.

Non appena giunti sul posto gli agenti hanno bloccato il giovane, trovato in possesso della somma di 180 euro, sottratta in precedenza alla vittima, e hanno ricostruito la dinamica dei fatti attraverso la visione delle immagini del sistema di videosorveglianza interno alla struttura che ha ripreso tutte le fasi della rapina.

Per quanto accertato il 22enne è stato arrestato in flagranza di reato per rapina aggravata e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stato condotto in carcere in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P.