ZTL a Marina di Ragusa, Calabrese (PD): due stagioni di prove tecniche?

"In Consiglio comunale ho sollevato una questione gravissima sulla gestione della ZTL di Marina di Ragusa. Da un accesso agli atti è emerso che, negli anni 2024 e 2025, il Comando di Polizia Locale non ha elevato alcuna sanzione per violazioni accertate tramite il sistema elettronico di controllo dei varchi. In sostanza: due stagioni di disagi e zero multe elettroniche”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio comunale di Ragusa, Peppe Calabrese.

“Nella risposta alla nostra richiesta - prosegue Calabrese - l’Amministrazione parla di fase di sperimentazione e messa a regime del sistema. Ma allora bisogna essere chiari: davvero per due stagioni intere Marina di Ragusa è stata sottoposta a prove tecniche? Davvero si sono spesi tanti soldi pubblici, si sono installati varchi e telecamere, si sono costretti residenti e proprietari di immobili a richiedere pass e autorizzazioni, senza che tutto questo corrispondesse a un effettivo controllo elettronico delle infrazioni?”.

“Il risultato è paradossale e politicamente inaccettabile: chi ha rispettato le regole ha subito i disagi, ha lasciato l’auto lontano, ha rinunciato a entrare vicino casa, ha affrontato procedure e incertezze. Chi invece non ha rispettato la ZTL non ha subito alcuna conseguenza dal sistema elettronico. È stata creata una limitazione reale per i cittadini corretti, ma senza una reale efficacia nei confronti di chi violava le regole”.

“C’è poi il tema dei costi - aggiunge Calabrese - perché parliamo di un sistema costato centinaia di migliaia di euro. Non si tratta di pretendere multe per fare cassa, ma di capire se siano state spese risorse pubbliche per un apparato che, nei fatti, per due anni non ha prodotto alcun effetto sanzionatorio elettronico. Nel frattempo anche i commercianti hanno subito le conseguenze di una gestione confusa e penalizzante, che ha scoraggiato l’accesso al centro di Marina. “Per questo presenterò un ulteriore accesso agli atti per verificare il quadro autorizzativo, i costi sostenuti e tutti i presupposti tecnici e amministrativi della ZTL. L’assessore Gurrieri chiarisca. Due stagioni non possono essere liquidate come una semplice sperimentazione: i cittadini ragusani meritano rispetto, non prove tecniche pagate con soldi pubblici e scaricate sulle loro spalle”, conclude Calabrese.