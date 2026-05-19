Avvelenate con la ricina, è stato sentito anche il prete. L’infermiere: “Antonella e la figlia gravissime”

Sembrano vicine alla soluzione le indagini per ricostruire cosa ci sia dietro l'avvelenamento di Antonella Di Ielsi e Sara Di Vita, mamma e figlia di 55 e 15 anni, morte a Pietracatella pochi giorni dopo Natale

Già il 26 dicembre era chiaro che non potesse trattarsi di una semplice gastroenterite o di qualche disturbo influenzale: Sara Di Vita, 15 anni, delirava. E la madre Antonella Di Ielsi, 55 anni, stava malissimo e quasi non parlava. A raccontare un quadro drammatico agli inquirenti che da mesi indagano per capire cosa ci sia dietro l’avvelenamento di madre e figlia a Pietracatella, in provincia di Campobasso, è stato l’infermiere amico di famiglia che il 26 dicembre, vista la situazione complicata, è stato chiamato a casa e ha somministrato alla 55enne e alla figlia una flebo. L’uomo si chiama Gianni ed è stato ascoltato in Questura, nelle ultime settimane, insieme a tantissime altre persone (sarebbero un centinaio) per cercare di ricostruire il contesto in cui possa essere avvenuto questo avvelenamento con una tossina potentissima, la ricina, che è anche difficile procurarsi. Ecco cosa ha raccontato l’infermiere che il 26 dicembre è andato nella casa dove viveva la famiglia Di Vita: la 15enne era in uno stato “delirante” e la madre Antonella quasi non parlava. L’infermiere ha spiegato di essersi limitato a fare una flebo alle donne e ha escluso che qualcosa possa essere andato storto (o ci possa essere stata una forma di contaminazione in questa fase): le flebo erano in confezioni chiuse e l’uomo ha operato alla presenza di testimoni. Del resto, era stato chiamato proprio per dare una mano: Antonella e la figlia erano state dimesse proprio il 26 dall’ospedale, ma stavano molto male, e il senso delle flebo era tentare di reidratarle.

Tra le varie persone ascoltate dagli inquirenti, poi, c’è anche il parroco di Pietracatella, che sarebbe stato contattato proprio da Antonella Di Ielsi nel momento in cui la situazione si era aggravata e la figlia Sara stava malissimo in modo evidente.

Ma se già il 26 dicembre le due donne stavano così male, quando avrebbero assunto la ricina? L’inchiesta, che ha avuto un momento di svolta quando quasi due mesi fa è stata individuata la ricina nel sangue delle due donne, ha sempre messo nel mirino la cena del 23 dicembre, in cui la famiglia ha mangiato a casa. Seduti a tavola c’erano madre, marito e figlia 15enne. Non era invece presente Alice, la figlia di 19 anni che infatti è l’unica a non avere sviluppato alcun sintomo in quei giorni. Gianni Di Vita, il padre di famiglia, ha detto di sentirsi male e infatti è stato controllato in ospedale alla luce della situazione delle due donne. Per lui, però, non ci sono state conseguenze, nè è stata individuata ricina nel suo organismo (anche se, va ricordato, il suo sangue è stato analizzato solo diversi mesi dopo e quindi la tossina potrebbe essersi già volatizzata).

Quanto tempo ci mette questo letale veleno a fare effetto? La ricina comincia ad agire sul corpo 48-72 ore prima che si manifestino i sintomi evidenti. Questo però potrebbe significare che l’avvelenamento è avvenuto più tardi del 23 sera. Il 24 dicembre, la famiglia ha mangiato fuori casa, dalla nonna a pranzo e dal nonno alla sera. E anche il 25 ci sono state occasioni di pranzi in famiglia. Le due donne sono morte il 27 dicembre (la madre) e il 28 dicembre (la figlia). Il fascicolo della Procura di Larino, che ipotizza il duplice omicidio premeditato, al momento è ancora contro ignoti. La scorsa settimana si era diffusa la notizia che gli inquirenti avessero stretto il cerchio in particolare su due persone, due donne, che potrebbero avere avuto un ruolo nell’avvelenamento, secondo gli investigatori avvenuto per attriti e tensioni all’interno della cerchia familiare.

Mentre si attende l’esito finale della relazione dei consulenti che hanno eseguito l’autopsia su Antonella e Sara, procedono anche gli accertamenti sui dispositivi sequestrati, sia alla figlia maggiorenne Alice, sia nella casa dove la famiglia viveva, anche per monitorare il wifi e gli accessi nell’abitazione. Sono in corso anche indagini serrate sugli stranissimi messaggi apparsi in due forum sul web, nei mesi precedenti al delitto, per chiedere informazioni sulla ricina, sui suoi effetti e anche sul fatto che il sapore del veleno si sentisse e o meno. La scusa apparente con cui sono state chieste tutte queste informazioni, davvero poco credibile, era la necessità di scrivere un romanzo. Per risalire all’identità reale che si celava dietro i due nickname che hanno posto in modo anonimo queste domande, la Procura di Larino ha affidato gli accertamenti agli investigatori dello Sco.

Esiste un altro filone dell’inchiesta, il primo ipotizzato dopo Natale, quando la Procura pensava che le due donne fossero morte per una intossicazione alimentare e aveva quindi iscritto nel registro degli indagati cinque medici dell’ospedale Cardarelli di Campobasso, a cui imputava l’omicidio colposo per non aver saputo riconoscere e trattare nel modo adeguato le due pazienti, che erano state in pronto soccorso due volte. Nei confronti di questi medici, alla luce del quadro che è successivamente emerso, è probabile che arrivi una richiesta di archiviazione. Uno degli avvocati dei medici, Pietro Terminiello, ha spiegato a Fanpage: “Stanno emergendo elementi importanti che indicano come già la mattina del 27 dicembre la situazione stesse peggiorando, poi il pomeriggio c’è stato il tracollo. Secondo noi, un avvelenamento avvenuto il 23 e un decesso il 27 sono difficilmente plausibili se consideriamo le tempistiche di azione della ricina”.