Incidente sull'autostrada A 18 allo svincolo di Rosolini: un ferito grave

Un ferito in gravi condizioni a causa di un incidente stradale verificatosi nella tarda mattinata sull'Autostrada A 18 Siracusa-Gela nei pressi dello svincolo di Rosolini in direzione Modica. Si è trattato di un violento impatto autonomo, che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo, terminando la propria corsa con un impatto violentissimo che ha causato il ferimento degli occupanti. Sul posto sono arrivate le pattuglie della Polizia Stradale e le ambulanze del 118. La gravità delle condizioni di uno dei feriti ha però spinto i sanitari a richiedere con urgenza l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato sulla carreggiata dopo che la Polizia ha bloccato il traffico che, dopo i rilievi per accertare la dinamica, ha subito notevoli rallentamenti con deviazione su tragitti alternativi.