Quando Biscari diventò Acate prendendo il nome da un fedele compagno di Enea

Ottantotto anni fa con il Regio Decreto n. 806 del 17 maggio, pubblicato il mese dopo nella Gazzetta Ufficiale, Biscari assumeva il nome di Acate. Si concludeva così il percorso dell’amministrazione comunale guidata dal commissario prefettizio Giuseppe Mangano, poi podestà, (che sarebbe stato assassinato, con il figlio Valerio, dagli americani il 10 luglio 1943), di mutare la denominazione del paese. Nella delibera del 23 febbraio 1937, da lui firmata, erano presenti quattro motivazioni:

1) ...in quanto poco simpatica e che sarebbe vivissimo desiderio della cittadinanza di vederla modificata in Acate dall’antico ed importante fiume omonimo che scorre nei pressi dell’abitato;

2) ...che il nome Acate ha una tradizione leggendaria e se è vero che un “Acate” fu fedele compagno di Enea e che finì pure i suoi giorni in Sicilia e che da lui abbia preso il nome il fiume;

3) ...che la nuova denominazione appare assai felice anche per l’eleganza e l’eufonia della parola Acate;

4) ...che nessun ricordo storico, letterario ed artistico vincola l’Amministrazione a conservare l’attuale denominazione del Comune.

Ispiratore e suggeritore dell’operazione era stato l’insegnante e poeta Carlo Addario (nella foto), che nel suo opuscolo “Passeggiate storiche”, aggiungeva anche che il fiume, oggi conosciuto come il Dirillo, “tra i ciottolini bianchi lascia intravedere nel corso superiore certe pietruzze preziose di agata silicea”.

Si abbandonava così la la storica denominazione del feudo di cui si fa cenno sin dalla Guerra dei Vespri, e che per ultimo appartenne alla famiglia Paternò Castello, la cui baronia, elevata col tempo a dignità di principato, coincise con un periodo di splendore che vide la nascita di importanti opere pubbliche.

Con la nascita della provincia di Ragusa, dal 1927, in ogni documento rilasciato dagli uffici comunali non apparve più la dicitura provincia di Siracusa, ma si sarebbe letto “Biscari” per altri undici anni, fino al cambio di denominazione, che in verità non piacque e non continua a piacere ad alcune personalità locali.

L’anno1938, pertanto, “divide” i cittadini in due categorie: i “biscarani” (in dialetto viscarani) e gli “acatesi”. I primi sono coloro che vi nacquero prima dell’entrata in vigore del decreto del Re d’Italia Vittorio Emanuele III, controfirmato da Benito Mussolini, e che anche nella carta identità elettronica possono leggere ancora come luogo di nascita Biscari; i secondi quelli nati successivamente, che leggono Acate, ma solo quei cittadini nati fino agli anni Sessanta e Settanta perché nessun parto vi è più avvenuto dato che le mamme hanno dato alla luce i loro figli in ospedale.

“Per la storia”, e la statistica, il passaggio delle consegne tra le due denominazioni ha interessato due donne: l’ultima biscarana è Carmela Maganuco, nata il 17 luglio 1938, la prima acatese Rosa Cilia, nata il 21 luglio.