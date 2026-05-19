Apertura solarium comunali e sicurezza balneare a Siracusa

L’Associazione Love Arenella, da sempre in prima linea per la valorizzazione del litorale siracusano, la tutela dell’ambiente marino e la salvaguardia dei diritti dei bagnanti, segue con viva preoccupazione le recenti notizie e il dibattito in corso riguardanti il ritardo nell'apertura dei solarium comunali e le criticità legate alla sicurezza balneare nella nostra città. L’Associazione intende fare assoluta chiarezza sulle reali motivazioni che stanno bloccando l’avvio della stagione balneare urbana ovverol'apertura dei solarium pubblici del Comun di Siracusa. Quest'anno, a seguito di ripetute denunce e diffide, il Comandante della Capitaneria di Porto è stato categorico: i solarium comunali non potranno aprire senza la presenza fissa dei bagnini, obbligatoria per legge. Una prescrizione che ha colto impreparata l'Amministrazione Comunale, la quale, avendo confidato di poter gestire la situazione come negli anni passati, si trova adesso a cercare disperatamente assistenti bagnanti senza tuttavia riuscire a trovarne. A questa già grave carenza organizzativa si aggiunge un nodo ancora più inquietante: l'avvenuto rilascio di autorizzazioni per strutture balneari e solarium nelle aree come lo Sbarcadero e omonima spiaggia, oggetto da più di un anno di manifestazioni civiche, interessate da divieti di balneazione per inquinamento. Tale scelta ha favorito l'accesso in acqua dei cittadini esponendoli a evidenti rischi per la salute e minando l'incolumità pubblica e privata. Per questa ragione, nella giornata di oggi abbiamo provveduto, insieme al PCI, a effettuare dei prelievi mirati delle acque da sottoporre ad analisi di laboratorio; se i risultati confermeranno la positività dei parametri inquinanti, la situazione potrà contorni di inaudita gravità, di fronte ai quali pretenderemo l'immediato accertamento delle responsabilità, in ogni caso esporremo i fatti anche alla Procura in caso di e sito negativo, perchè ignorare una simile ordinanza configura a prescindere gravissime responsabilità. I risultati di tali analisi saranno comunicati durante la manifestazione di domenica 23 maggio dalle ore 10:00 presso lo Sbarcadero di Santa Lucia. Riteniamo che l’accesso al mare, libero, sicuro e dignitoso, sia un diritto inalienabile per i cittadini di Siracusa e un biglietto da visita imprescindibile per l'offerta turistica del territorio. Tuttavia, questo servizio non può e non deve prescindere dal totale rispetto delle normative vigenti. A tal proposito, Accogliamo con assoluto favore la fermezza della Capitaneria di Porto, seppur comunque tardiva, nel ribadire l'obbligatorietà della presenza degli assistenti bagnanti. La sicurezza dei cittadini e dei turisti viene prima di ogni logica di urgenza o di ritardo burocratico. Sollecitiamo l’Amministrazione Comunale a profondere ogni sforzo utile per reperire il personale brevettato necessario, garantendo contratti dignitosi e tutele adeguate per i lavoratori del settore, affinché le strutture possano aprire in tempi rapidi ma nella massima sicurezza legale e materiale. Esprimiamo forte apprensione per le segnalazioni riguardanti la balneabilità in zone sensibili come lo Sbarcadero Santa Lucia e le aree limitrofe interdette da Ordinanza di non balneabilità per qualità delle acque. La salute pubblica deve essere il faro dell'azione amministrativa. Chiediamo al Comune di Siracusa massima chiarezza e trasparenza sui dati relativi ai campionamenti delle acque e sul rispetto rigoroso dei decreti regionali di interdizione. Non è accettabile alcuna deroga o ambiguità laddove esistano potenziali rischi igienico-sanitari per la popolazione.

Chiediamo una programmazione seria e tempestiva che eviti di trasformare ogni inizio di stagione estiva in un'emergenza prevedibile. Invitiamo l’Amministrazione Comunale a un tavolo di confronto aperto con le associazioni del territorio, gli organi di controllo e le autorità marittime per trovare soluzioni immediate alla carenza di bagnini e per fare definitiva chiarezza sullo stato di salute del nostro mare.

L'associazione Love Arenella è un'associazione di fatto legalmente costituita ai sensi del Dispositivo dell'art. 18 Costituzione con statuto ed elezione del direttivo :

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Inoltre il diritto di associazione è tutelato dal costituente in quanto espressione della libertà personale (13 Cost.) e del diritto fondamentale che i singoli hanno di esplicare la propria personalità nelle formazioni sociali (2 Cost.).

Love Arenella non è iscritta all'Agenzia delle Entrate per una scelta precisa: non ci serve!

La nostra associazione non partecipa a bandi, non riceve finanziamenti pubblici e non cerca agevolazioni fiscali. Questa totale assenza di legami economici con le istituzioni è la nostra più grande garanzia di imparzialità: ci permette di denunciare gli abusi sul litorale con una voce libera, senza il timore di ritorsioni o conflitti di interesse.