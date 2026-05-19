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Acate, rapinatore solitario arrestato dopo il "colpo" in una farmacia

Acate, rapinatore solitario arrestato dopo il "colpo" in una farmacia

CronacaRagusa

E' stato arrestato dai carabinieri di Acate il rapinatore solitario che, poco prima delle 13 di oggi, ha fatto irruzione nella farmacia Guarino di via Adua, ad Acate, minacciando i clienti e il personale con un coltello. L'uomo, sotto la minaccia del coltello, si è fatto consegnare il denaro in cassa - circa mille euro - e si è dileguato per le vie circostanti. Dopo l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno visionato le immagini della telecamera di videosorveglianza che hanno permesso di individuare il rapinatore. Si tratta di un 38enne di Comiso, residente ad Acate, già noto alle forze dell'ordine. E' stato fermato nella sua abitazione. Una parte del bottino - circa 200 euro - è stata recuperata. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.
(Foto Franco Assenza)

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