“Barocco in Fiore Modica 2026”: concorso sul verde urbano
Il Comune di Modica, con il coordinamento dell’Assessorato all’Ecologia, promuove “Barocco in Fiore Modica 2026”, la nuova manifestazione dedicata alla valorizzazione del verde urbano privato, delle scuole e delle associazioni del centro storico.
L’iniziativa – ha sottolineato l’assessore all’ecologia, Samuele Cannizzaro - nasce con l’obiettivo di riportare la natura nel cuore della città attraverso balconi fioriti, aiuole, terrazzi verdi e piccoli spazi urbani capaci di migliorare il decoro cittadino, favorire la biodiversità e contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale.
“Barocco in Fiore Modica 2026” punta non solo ad abbellire il centro storico -– continua l’Assessore - ma anche a sensibilizzare cittadini, studenti e realtà associative sull’importanza del verde urbano nella lotta ai cambiamenti climatici, al surriscaldamento delle città e alla corretta gestione delle acque meteoriche.
La manifestazione è aperta gratuitamente:
· ai cittadini residenti nel centro storico;
· agli istituti scolastici;
· alle associazioni culturali, ambientali e sociali operanti nel centro storico.
Ogni partecipante potrà candidarsi con un solo progetto scegliendo una delle seguenti categorie:
· balcone fiorito;
· aiuola privata;
· giardino fiorito;
· spazio verde scolastico o associativo.
Particolare attenzione sarà riservata all’utilizzo di piante mediterranee autoctone come lavanda, rosmarino, salvia, mirto, elicriso e timo selvatico, specie fondamentali per favorire la biodiversità e sostenere la presenza degli insetti impollinatori.
I progetti saranno valutati da una giuria di esperti secondo criteri di:
· estetica e creatività;
· sostenibilità ambientale;
· utilizzo di piante autoctone;
· capacità di migliorare la gestione naturale delle acque piovane.
Previsti premi per i migliori interventi: 1° premio: monopattino elettrico 2° premio: iPad 3° premio: drone
La partecipazione è gratuita.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12:00 del 15 giugno 2026 all’indirizzo e-mail: ufficio.ecologia@comune.modica.rg.it