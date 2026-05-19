Rottamazione Quinquies a Modica, l'opposizione: il sindaco chiarisca i ritardi.

Tre mesi di silenzio e nessuna certezza per i contribuenti modicani. È questo il motivo che ha spinto i Consiglieri comunali di opposizione Elena Frasca, Paolo Nigro, Miriam Franzò e Giammarco Covato a presentare un’interrogazione urgente, indirizzata al Sindaco (anche nella sua qualità di Assessore al Bilancio e ai Tributi), per chiedere conto dello stato di attuazione della Rottamazione Quinquies 2026 per i tributi locali. La misura era stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale lo scorso 23 febbraio (deliberazione n. 18, su mozione prot. 07286 presentata in prima battuta dalla Consigliera Miriam Franzò). L'atto impegnava formalmente il Sindaco e la Giunta ad avviare le procedure necessarie per estendere ai tributi del Comune di Modica i benefici della definizione agevolata previsti dalla Legge di Bilancio 199/2025. "Nonostante il voto unanime del Consiglio e l'evidente urgenza della misura, – dichiarano congiuntamente i consiglieri firmatari – a distanza di tre mesi esatti i cittadini si trovano ancora in una situazione di totale incertezza. Non si conoscono i tempi, non ci sono scadenze certe, né si sa come presentare le domande. Questo stallo è inaccettabile ."I Consiglieri sottolineano come l’adesione alla Rottamazione Quinquies rappresenti un’opportunità cruciale per un Comune in dissesto finanziario come quello di Modica poiché consentirebbe di incamerare entrate certe e immediate, abbattere il contenzioso tributario (riducendo i relativi costi legali) e alleggerire il carico di lavoro degli uffici comunali. Chiediamo che l'interrogazione venga inserita all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. I cittadini non possono più aspettare i tempi della burocrazia per un diritto già riconosciuto dall'aula", concludono i rappresentanti dei gruppi consiliari.