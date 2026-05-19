Caso Multisala a Ragusa, Angelica (IV): inutile piangere sul latte versato

“La chiusura del Multisala Madison di Ragusa rappresenta l’ennesima fotografia di una città che continua a perdere pezzi senza una vera programmazione culturale e urbanistica”. Lo dichiara il coordinatore cittadino di Italia Viva Ragusa, Filippo Angelica, intervenendo dopo lo stop alle attività del multisala disposto dal Comune di Ragusa.

“Piangiamo sul latte versato, come al solito, e il risultato è che restiamo sempre col cerino in mano”, afferma Filippo Angelica. “È evidente che il sindaco, prima di arrivare alla chiusura, abbia dovuto prendere atto di problematiche amministrative e autorizzative che non consentivano di mantenere aperta la struttura. Dai controlli effettuati sarebbero emerse criticità legate alla sicurezza antincendio e alla documentazione necessaria per l’esercizio dell’attività, con conseguente sospensione della Scia e ordinanza di chiusura da parte del Comune anche se confidiamo nella società Madison Cinemas che ha già avviato tutte le procedure necessarie presso le autorità competenti.Il coordinatore cittadino di Italia Viva richiama anche la proposta avanzata nei mesi scorsi sulla possibile riattivazione dell’ex Cinema La Licata di viale Tenente Lena. “Un paio d’anni fa abbiamo proposto al sindaco e all’amministrazione di attivare un’interlocuzione con la proprietà del Cinema

La Licata. Noi crediamo che quella struttura avrebbe potuto ridare un cinema al centro di Ragusa e, allo stesso tempo, riportare movimento e vitalità in una parte della città che oggi appare completamente svuotata".