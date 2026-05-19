Commemorazione strage Capaci, le opere degli Uffizi salvate esposte a Palermo

"Il segno della rinascita": è il tema della fondazione Falcone per la commemorazione del 34esimo anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio 1992 in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo, anche lei magistrato e gli agenti della polizia di Stato Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.In collaborazione con le Gallerie degli Uffizi saranno portate a Palermo "Adorazione del bambino" dell'olandese Gherardo delle Notti, e i due capolavori di Bartolomeo Manfredi "I giocatori di carte" e "Concerto", opere ricostruite dopo l'attentato mafioso di via dei Georgofili a Firenze la notte tra il 26 e il 27 maggio 1993, e altre due copie dei dipinti coeve di Manfredi e altre opere su carta contemporanee.

mostra straordinaria che sarà esposta al Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino fino al 19 luglio. "L'insieme dei dipinti del passato recuperati e le opere di Risarcimento esposti sono uno specchio in cui riflettere l'Italia così come era e come adesso ha l'obbligo di proseguire ad essere, migliore, libera, coraggiosa dove i giovani e le scuole siano la prima linea di un progetto democratico senza ricatti mafiosi e terrore economico esercitato dai clan" dicono Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, Vincenzo Di Fresco, presidente del Museo del presente, e Alessandro de Lisi curatore e direttore del Museo.

Il prossimo 23 maggio, dalle ore 10 alle ore 12.30 sarà inaugurato il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Nel pomeriggio la Fondazione Falcone invita i cittadini a recarsi in modo autonomo sotto l'Albero Falcone, in via Notarbartolo, dove in prossimità delle 17.58, ora esatta della ricorrenza della strage di Capaci, giovani provenienti da diverse parti d'Italia leggeranno i nomi dei caduti. Il programma delle commemorazioni della fondazione prevede il 22 maggio alle 17 una conferenza pubblica, nella biblioteca blu a palazzo Jung, per la presentazione del progetto e della mostra: " Il segno della Rinascita - Gli Uffizi e le opere recuperate dalla strage dei Georgofili". Parteciperà il direttore delle Gallerie degli Uffizi Simone Verde, la presidente della commissione parlamentare Antimafia Chiara Colosimo, i vertici dell'Agenzia italiana della gioventù, con la presidente Federica Celestini Campanari.

Il 23 maggio alle 9.15 nel parco Jung del museo del Presente arriveranno i giovani e gli studenti. Alle 10, in diretta Rai (a cura del TG1) s'inaugura la mostra "Il segno della Rinascita - Gli Uffizi e le opere recuperate dalla strage dei Georgofili".

Parteciperanno il ministro della Cultura Alessandro Giuli, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi il ministro della Giustizia Carlo Nordio, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, e la presidente Colosimo. Alle 12.15 visita inaugurale del museo. (ANSA)