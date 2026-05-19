Discariche a cielo aperto nelle campagna modicane, il PD: più controlli

Le immagini che continuano a giungere da diverse zone rurali del nostro territorio raccontano una realtà ormai insostenibile: cumuli di immondizia abbandonati nelle campagne, sacchi lasciati ai bordi delle strade e persino materiali ingombranti scaricati senza alcun rispetto per l'ambiente e per chi ci vive. A denunciare la situazione è Paolo Castrusini, componente della segreteria del Partito Democratico di Modica.

“Siamo di fronte a un fenomeno grave che non può più essere giustificato né tollerato in alcun modo “, dichiara Castrusini. “È inaccettabile che, nonostante la presenza dei cassonetti condominiali e dei servizi di raccolta regolarmente disponibili, ampie porzioni delle nostre campagne siano ridotte a vere e proprie mini discariche abusive. Parliamo di aree che rappresentano un patrimonio ambientale, agricolo e turistico inestimabile, che dovrebbe essere tutelato e valorizzato da tutti. L'esponente dem punta il dito non solo sulla responsabilità dei singoli, ma anche sulla paralisi delle istituzioni locali. Per arginare lo scempio e restituire decoro a Modica, il Partito Democratico propone una strategia basata su tre pilastri immediati:

*Rafforzamento dei controlli e delle sanzioni per colpire duramente e penalizzare chi continua a sporcare il territorio impunemente.

*Incremento della videosorveglianza attraverso il posizionamento mirato di fototrappole nelle aree più colpite e sensibili.

*Avvio di una forte campagna di sensibilizzazione mirata sul corretto conferimento dei rifiuti e sull’importanza strategica della raccolta differenziata.