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Niscemi, crolla una palazzina rimasta in bilico dopo la frana

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Niscemi, crolla una palazzina rimasta in bilico dopo la frana

Niscemi, crolla una palazzina rimasta in bilico dopo la frana

CronacaCaltanissetta

A Niscemi, a circa quattro mesi dalla frana, è crollata una palazzina di due piani, ricadente in zona nera, sull'orlo del costone. L’immobile, era già in bilico nel precipizio e una parte era già finita nel vuoto. Il crollo è avvenuto sabato scorso.
«Probabilmente - ha spiegato Francesco Turco, funzionario tecnico del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta - si tratta di un assestamento del terreno». Gli edifici ricadenti nella fascia compresa tra il ciglio della frana e i 50 metri sono destinati a essere demoliti, come stabilito dal piano redatto dalla Protezione civile, anche se la zona rossa non è stata ancora ben delimitata perchè è in corso un’attività di monitoraggio. (GDS online)

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