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Scicli, Forza Italia e le linee guida sul territorio: dialogo politico e programmazione

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Scicli, Forza Italia e le linee guida sul territorio: dialogo politico e programmazione

Scicli, Forza Italia e le linee guida sul territorio: dialogo politico e programmazione

PoliticaRagusa

"Ascolto, presenza costante e partecipazione attiva": sono le linee guida che si è data Forza Italia a conclusione della riunione svoltasi a Scicli con la regia del commissario cittadino Enzo Giannone. "Momento importante di dialogo politico e programmazione per il futuro della città e del territorio - afferma una nota a firma di Giannone. Nel corso della riunione sono stati affrontati numerosi temi strategici riguardanti lo sviluppo della città, il rilancio delle borgate marinare, le infrastrutture, il turismo, la valorizzazione ambientale e le opportunità legate agli importanti finanziamenti già destinati al territorio comunale. Particolare attenzione è stata rivolta alla necessità di rafforzare il lavoro politico e amministrativo a sostegno del progetto guidato dal sindaco Mario Marino, con l’obiettivo di accompagnare concretamente la crescita della comunità locale nei prossimi anni.
Nel corso dell’incontro è stato inoltre portato il saluto dell’On. Nino Minardo, impossibilitato a partecipare per improrogabili impegni istituzionali ma che ha confermato la propria vicinanza politica e la volontà di incontrare presto il gruppo dirigente e i simpatizzanti del territorio.
“Desidero rivolgere un sincero ringraziamento a tutti i dirigenti, agli iscritti, ai simpatizzanti e ai cittadini presenti questa sera – dichiara il commissario cittadino Enzo Giannone –. La grande partecipazione registrata rappresenta un segnale importante di entusiasmo, attenzione e voglia di costruire insieme una presenza politica sempre più forte, credibile e radicata sul territorio.”
“Un particolare ringraziamento – prosegue Giannone – va al sindaco di Ragusa, Giuseppe Cassì, al vicesindaco Gianni Giuffrida e al presidente del Consiglio comunale di Ragusa, Fabrizio Ilardo, per la loro presenza e vicinanza istituzionale. Ringrazio inoltre il vicesindaco di Scicli, Giuseppe Causarano, e la consigliera comunale Debora Iurato e a tutti i Dirigenti provinciali di Forza Italia presenti in sala per il contributo e la partecipazione ai lavori.”
“Un ringraziamento particolare va inoltre al segretario provinciale Giancarlo Cugnata, sempre presente e vicino al territorio, al rappresentante di Forza Italia Giovani, Angelo Giannone, al capogruppo in Consiglio comunale di Scicli, Giuseppe Arrabito, e al componente del direttivo provinciale di Forza Italia, Marco Daparo, per il lavoro, la collaborazione e l’impegno quotidiano a sostegno del partito e della comunità.”
“Da questo incontro emerge con chiarezza la volontà di continuare a lavorare con spirito unitario e costruttivo per il bene di Scicli e delle sue borgate, affrontando con serietà le sfide future e trasformando le opportunità già esistenti in risultati concreti per la comunità.”
L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso di rafforzare ulteriormente l’azione politica sul territorio attraverso ascolto, presenza costante e partecipazione attiva.

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