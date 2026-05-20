Modica, avviato dall'OSL il percorso con i creditori del Comune

“L'OSL -Organo Straordinario di Liquidazione- ovvero la Commissione che gestisce il dissesto finanziario e si occupa del risanamento dei debiti, ha già avviato l’iter per soddisfare le richieste economiche delle prime proposte transattive ai creditori, in conformità ai criteri stabiliti dallo stesso organo. Consequenzialmente con quanto ho dichiarato in conferenza stampa, il percorso che abbiamo avviato produce i primi risultati che confermano come ogni nostra dichiarazione sia assolutamente legata alla concretezza dei fatti". Lo dichiara, in una nota, la sindaca di Modica, Maria Monisteri.