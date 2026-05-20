Ragusa, atto vandalico ai danni del cinema multisala: indagini in corso

Atto vandalico ai danni del Cinema multisala di Ragusa nella serata martedì. Ignoti si sono introdotti all’interno della struttura ed hanno sottratto numerosi cavi elettrici danneggiando il serbatoio del gasolio della pompa ausiliaria antincendio, provocando lo sversamento di litri di carburante nei locali tecnici.

I malviventi hanno inoltre avviato il motore della pompa facendolo lavorare a vuoto. L’azione ha surriscaldato l’impianto generando fumo e un concreto rischio di incendio e di esplosione per l’intero fabbricato.

La tragedia è stata evitata solo grazie al tempestivo intervento di un dipendente della Mondialpol che, notando il fumo, ha allertato i Carabinieri e i Vigili del Fuoco. I militari e i pompieri, giunti immediatamente sul posto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’intera area. Indagini in corso da parte dei carabinieri.