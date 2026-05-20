Recuperati tutti i corpi dei sub morti nella grotta. La nuova ipotesi: "Sono stati risucchiati"

Ricerche condotte dal team sub-speleologico di tre finlandesi con sistemi tecnici avanzati: questa mattina il recupero delle due ultime salme

I corpi degli ultimi due sub italiani morti in immersione nelle Maldive sono stati recuperati dall'equipe di soccorso che si era immersa poco prima delle 8 ora italiana nell'atollo di Vaavu. Il primo, rende noto una nota della Farnesina, è già stato sollevato su una barca appoggio mentre il secondo è in risalita con un sommozzatore che sta rispettando le tappe per la decompressione. Si tratta dei corpi di Giorgia Sommacal 23 anni, figlia di Monica Montefalcone e di Muriel Oddenino, assegnista di ricerca dell'Università di Genova, originaria della Puglia e residente a Poirino, nel Torinese, collaboratrice della cattedra della professoressa Montefalcone.