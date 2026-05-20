Meloni con Modi al Colosseo: "Benvenuto amico mio"

La premier posta lo scatto col primo ministro indicando sui social. Oggi l'incontro con Mattarella e con la presidente del Consiglio

"Welcome to Rome, my friend!". Così la premier Giorgia Meloni saluta sui social l'arrivo a Roma del premier indiano Narendra Modi, accolto questa sera al suo arrivo a Fiumicino dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Sotto al post una foto che ritrae Meloni e Modi all'interno del Colosseo, nel corso di una visita notturna.

Il primo appuntamento di oggi sarà la visita al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Poi il vertice con la premier a Villa Pamphili.

A seguire i due leader prenderanno parte a un pranzo di lavoro con i vertici di alcuni tra i principali gruppi industriali italiani e indiani. Nel primo pomeriggio Modi sarà alla Fao per poi lasciare l'Italia.

"Sono atterrato a Roma, in Italia. Incontrerò il Presidente Sergio Mattarella e il Primo Ministro Giorgia Meloni e avrò dei colloqui con loro. Questa visita si concentrerà su come rafforzare la cooperazione tra India e Italia, con particolare attenzione al Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (IMEC). Verrà inoltre esaminato il Piano d'Azione Strategica Congiunto 2025-2029. Visiterò anche la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura (Fao), rafforzando l'impegno dell'India nei confronti del multilateralismo e della sicurezza alimentare globale". Lo scrive sui social il primo ministro indiano Narendra Modi, arrivato a Roma per la su visita ufficiale in Italia.