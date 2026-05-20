Spaccio nel quartiere San Cristoforo: arrestato un 21enne

La costante presenza dell’Arma dei Carabinieri etnea sul territorio e l’impegno quotidiano nel contrasto ai traffici illeciti, con particolare attenzione alle aree sensibili della città, al fine di garantire sicurezza e legalità ai cittadini, ha consentito ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante di arrestare in flagranza di reato un 21enne, residente a Catania, per spaccio di sostanze stupefacenti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

In particolare, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto e particolarmente nervoso nel quartiere San Cristoforo. Lo hanno, perciò, tenuto d’occhio a distanza per seguirne i movimenti, fino a quando non hanno deciso di intervenire, certi che stesse per cedere droga ad un “cliente” che, nel frattempo, gli si era avvicinato a bordo di un’auto.

Il tempestivo intervento degli investigatori, che lo hanno bloccato e messo in sicurezza, ha consentito di rinvenire, nel suo borsello, 24 dosi di hashish per un peso complessivo di 40 grammi e 4 confezioni di marijuana per un peso di circa 8 grammi.

La perquisizione è proseguita con ulteriori accertamenti sull’autovettura in uso al 21enne, parcheggiata là vicino - nella quale è stata trovata un’ulteriore dose di marijuana- nonché con una perquisizione domiciliare. I militari hanno, inoltre, sequestrato la somma contante di quasi 1.500 euro, ritenuta presumibile guadagno dell’attività di spaccio.

Le droghe rinvenute sono state sottoposte sequestrate e, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il pusher è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che, convalidato l’arresto, ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di dimora e obbligo di “firma”.