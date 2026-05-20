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I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Scandura”

I Carabinieri incontrano gli studenti dell’Istituto Comprensivo “Scandura”

CronacaCatania

Un confronto diretto, senza filtri, tra i giovani e i Carabinieri per parlare di legalità, rispetto e uso consapevole della rete. È questo il cuore dell’incontro che si è svolto presso il plesso di Aci San Filippo dell’Istituto Comprensivo “Scandura”, dove i Carabinieri della Compagnia di Acireale hanno incontrato circa 100 studenti della scuola secondaria di primo grado, nell’ambito del consolidato progetto di collaborazione tra l’Arma e il mondo della scuola.
Accanto ai militari dell’Arma, guidati dal Capitano Domenico Rana, presenti anche il Sindaco di Aci Catena Margherita Ferro, il dirigente scolastico prof. Roberto Maniscalco e i rappresentanti dell’istituzione scolastica, a testimonianza di una rete educativa che coinvolge famiglie, scuola e istituzioni nella crescita dei più giovani.
Al centro del dibattito, temi di strettissima attualità: bullismo, cyberbullismo e i pericoli nascosti dietro un utilizzo superficiale dei social network. Un dialogo aperto e partecipato, durante il quale i Carabinieri hanno guidato i ragazzi in una riflessione concreta sulle diverse forme della violenza, non soltanto quella fisica, ma anche quella verbale e psicologica, sempre più spesso amplificata dal mondo digitale.
Particolare attenzione è stata dedicata ai rischi legati alla diffusione incontrollata di immagini, video e contenuti offensivi online, capaci di trasformarsi in strumenti di umiliazione, isolamento e vendetta, con conseguenze profonde soprattutto tra gli adolescenti.
L’aspetto più significativo dell’iniziativa è stato il coinvolgimento diretto degli studenti, protagonisti di un vivace confronto con i Carabinieri attraverso domande, curiosità e riflessioni, in un clima di ascolto e dialogo autentico. Non una semplice lezione frontale, ma un’occasione concreta per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza delle proprie scelte, online e nella vita quotidiana.
L’incontro si inserisce nel più ampio percorso che l’Arma dei Carabinieri porta avanti nelle scuole del territorio per promuovere la cultura della legalità, il rispetto reciproco e la consapevolezza dei rischi sociali e digitali, rafforzando il rapporto di fiducia tra i giovani e le istituzioni.

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