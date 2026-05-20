Discarica abusiva su terreno agricolo, scattano i controlli dei Carabinieri

Prosegue senza sosta l’azione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri, con particolare attenzione alla tutela dell’ambiente.

A Grammichele, i militari della locale Stazione, supportati dal Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Catania, hanno concluso un’attività ispettiva che ha portato alla denuncia in stato di libertà di una 38enne, residente nel comune calatino.

L’intervento rientra nell’ambito di un servizio straordinario finalizzato al contrasto degli illeciti ambientali svoltosi in contrada Mendolara.

In particolare, le verifiche sono state effettuate su un terreno agricolo di proprietà dell’INPS, nel quale i militari hanno accertato la presenza di numerosi rifiuti abbandonati: all’interno di un’area recintata di circa 40 metri quadrati, la donna avrebbe depositato una cabina di autocarro priva di targa, un autocarro di sua proprietà e tre radiatori, commettendo così il reato di gestione illecita di rifiuti, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nel corso del medesimo controllo, i Carabinieri hanno inoltre individuato ulteriori tre aree, prive di recinzione, dove erano stati abbandonati rifiuti di vario genere: parti di veicoli, materiali di risulta edilizi e, elemento di particolare gravità, lastre di amianto, potenzialmente pericolose per la salute pubblica e per l’ambiente.

Sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, la 38enne è stata quindi denunciata all’Autorità Giudiziaria per i reati in materia ambientale, mentre sono in corso ulteriori approfondimenti per individuare eventuali responsabilità in relazione agli altri rifiuti rinvenuti.