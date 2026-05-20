Catania, sorpreso a spacciare in Via Capo Passero: pusher arrestato

La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne catanese per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva.

Già noto alle forze di Polizia per i suoi svariati precedenti in materia di stupefacenti l’uomo è stato fermato dai poliziotti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Catania, davanti al portoncino di un condominio di via Capo Passero con una busta gialla in mano.

Alla vista di uno dei poliziotti, il 25enne ha provato a scappare, disfacendosi di una radiolina ricetrasmittente utilizzata per comunicare con gli altri pusher e le “vedette” della zona, ma è stato subito raggiunto e bloccato.

Nel corso delle operazioni di controllo, gli agenti hanno trovato all’interno nella busta 125 dosi di droga, tra marijuana e cocaina, del peso complessivo di circa 100 grammi.

La perquisizione personale del 25enne ha consentito di rinvenire 1.450 euro, ritenuti frutto dell’attività illecita di spaccio.

Poco dopo sono giunti sul posto anche gli agenti della Squadra Cinofili che, tra le sterpaglie e le intercapedini dei muri della stessa via Capo Passero, hanno trovato dei veri e propri nascondigli di droga e munizioni.

L’azione ispettiva ha consentito di sequestrare, a carico di ignoti, ulteriori 482 grammi di marijuana, 44 grammi di cocaina e 20 munizioni da fucile.

La sostanza stupefacente sequestrata verrà successivamente inviata nei laboratori della Polizia Scientifica e analizzata da operatori esperti del settore.

Per quanto accertato l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato. Informato di quanto accaduto, il Pubblico Ministero di turno, ha disposto di condurlo presso la casa circondariale di Piazza Lanza, in attesa dell’udienza di convalida dinanzi al GIP.