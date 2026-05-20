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I Carabinieri incontrano gli studenti di Palazzolo Acreide e Buccheri
I Carabinieri incontrano gli studenti di Palazzolo Acreide e Buccheri

I Carabinieri incontrano gli studenti di Palazzolo Acreide e Buccheri

Siracusa

Nell’ambito del progetto di diffusione della cultura della legalità tra i giovani, promosso dal Comando Generale dell’Arma in sinergia con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, i Carabinieri della Compagnia di Noto hanno incontrato oltre 300 studenti per parlare di prevenzione e affrontare tematiche di grande attualità e di forte impatto sociale.
I Carabinieri delle Stazioni di Palazzolo Acreide e Buccheri, alla presenza del Comandante della Compagnia di Noto, Capitano Vito Manfredi, hanno incontrato gli studenti dei vari indirizzi di studio dell’Istituto di Istruzione Superiore e dell’Istituto Comprensivo “Vincenzo Messina” di Palazzolo Acreide e delle Scuole Medie del plesso “Badia” di Buccheri.
Il Capitano Manfredi e i Comandanti di Stazione di Palazzolo Acreide e Buccheri, rispettivamente Luogotenente C.S. Corrado Marcì e Maresciallo Capo Corrado Mirmina Spatalucente, primo punto di contatto sul territorio tra i Carabinieri e il cittadino, hanno affrontato con i ragazzi temi quali bullismo, cyberbullismo e i rischi legati all’uso inconsapevole e imprudente dei social network, con particolare riferimento alle conseguenze psicologiche e penali che derivano da tali comportamenti.
Attenzione è stata posta anche sulla tematica della violenza di genere, sulla diffusione online di foto, video e dati sensibili e sulla sicurezza stradale.
Gli incontri hanno riscosso grande interesse tra i partecipanti che hanno avuto modo di approcciarsi al tema della legalità attraverso un contatto diretto con i Carabinieri che, nella circostanza, hanno ribadito la propria disponibilità e il ruolo al servizio del cittadino.

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