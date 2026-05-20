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Catania, 15.000 crocieristi in due giorni: piano sicurezza della Questura

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Abusi su una bambina, nel Catanese arrestati la madre e il suo compagno

Abusi su una bambina, nel Catanese arrestati la madre e il suo compagno

CronacaCatania

Corruzione di minorenne e maltrattamenti e violenza sessuale aggravata: sono i reati contestati dalla Procura di Catania a una coppia di conviventi, un uomo di 46 anni e una romena di 30, arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip. L'indagine è stata avviata dopo la segnalazione dell'istituto scolastico frequentato dalla minorenne al commissariato di Acireale. La vittima è stata subito allontana dal nucleo familiare e affidata a una struttura protetta, mentre le indagini sono proseguite. (ANSA)

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