Ragusa, sulla strada statale 514 feriti tre operai travolti da un furgone

Tre operai sono rimasti feriti questa mattina nei pressi di contrada Castiglione sulla statale 514 Ragusa-Catania. Dai primi accertamenti un furgone avrebbe travolto un mezzo della ditta di manutenzione del verde, per la quale operavano i tre lavoratori e che era sistemato a loro protezione. I tre operai sono stati quindi investiti mentre stavano lavorando a bordo strada nella pulizia dei cigli. Immediati i soccorsi. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Vittoria e il personale del 118 che ha trasferito i tre operai al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I tre operai sono stati sottoposti a esami diagnostici per escludere fratture. Le loro condizioni non destano preoccupazione.

(Foto Franco Assenza)