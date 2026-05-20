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Ragusa, sulla strada statale 514 feriti tre operai travolti da un furgone

Ragusa, sulla strada statale 514 feriti tre operai travolti da un furgone

CronacaCataniaRagusa

Tre operai sono rimasti feriti questa mattina nei pressi di contrada Castiglione sulla statale 514 Ragusa-Catania. Dai primi accertamenti un furgone avrebbe travolto un mezzo della ditta di manutenzione del verde, per la quale operavano i tre lavoratori e che era sistemato a loro protezione. I tre operai sono stati quindi investiti mentre stavano lavorando a bordo strada nella pulizia dei cigli. Immediati i soccorsi. Sul luogo è intervenuta una pattuglia della Polstrada di Vittoria e il personale del 118 che ha trasferito i tre operai al Pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. I tre operai sono stati sottoposti a esami diagnostici per escludere fratture. Le loro condizioni non destano preoccupazione.
(Foto Franco Assenza)

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