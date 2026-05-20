Un'estate di sport, aperte le iscrizioni al Campus dell'Asd Wimbledon Floridia

Sono aperte le iscrizioni per partecipare al campus “Un’estate di sport” organizzato dall'Asd Wimbledon Floridia che si terrà nei campi della Villa comunale.

Con la chiusura delle scuole, si rinnova il dilemma dei genitori: come garantire ai propri figli un’estate serena, attiva e formativa? La risposta arriva dall’atteso campus estivo multisport dedicato ai bambini e ai ragazzi dai 5 ai 14 anni.

“Il nostro obiettivo – spiega il prof. Salvo Amenta, direttore tecnico dell'Asd Wimbledon Floridia – è rimettere al centro il movimento e la socializzazione, elementi fondamentali dopo i mesi passati sui banchi. Lo sport è lo strumento ideale per insegnare il rispetto, la collaborazione e il sano divertimento. Non si tratta del solito centro di intrattenimento, ma di un vero e proprio percorso di scoperta sportiva. Sotto la guida di docenti di scienze motorie e istruttori qualificati, i partecipanti avranno la possibilità di cimentarsi ogni giorno in discipline diverse: dagli sport di squadra come calcio, basket, pallamano, pallavolo, rugby, kickball, fino al tennis, al tennis tavolo e all’atletica leggera. Un approccio che favorisce lo sviluppo motorio e, soprattutto, l’inclusione".

Le attività di svolgeranno dal 1° giugno al 31 luglio, con frequenza settimanale, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00.