Comiso, l'omaggio postumo di Antonio Cammarana al "Maestro" Gesualdo Bufalino

Quel professore d’Italiano lo affascinava e lui, l’alunno, per tutta la sua vita ne ha conservato la fulgida memoria. Il docente era Gesualdo Bufalino, chi era “spiazzato” da quei momenti di scuola incancellabili, Antonio Cammarana di Acate, insegnante di materie letterarie, ma anche “faro” della cultura provinciale per oltre mezzo secolo.

A un anno dalla sua morte, avvenuta il 29 maggio, il suo “Ricordo umano e critico” sarà presentato venerdì 22, alle 18, al Circolo di Cultura di Comiso intitolato all’autore di “Diceria dell’untore”, il luogo dove i due, da adulti, s’incontrarono.

Si erano conosciuti nel lontano 1963 all’Istituto Magistrale “Giuseppe Mazzini” di Vittoria dove Cammarana frequentava il terzo anno e Bufalino insegnò fino al 1975: il primo ne osservava attentamente le movenze, il linguaggio, lo stile, e in cuor suo pensava già di essere fortunato di avere un tale maestro; il secondo, valutando il contenuto e la forma degli elaborati del ragazzo di Acate, vi intravedeva un livello superiore rispetto alla classe.

Cammarana, che fino a qualche giorno prima della sua morte non aveva smesso di sperare di essere presente al suo tributo letterario per Bufalino, dedicandosi con uno straordinario impegno alla rifinitura del libro, ha esplorato a lungo la personalità e l’opera dell’Autore, condensandola con un ossìmoro caro ad entrambi: “Ha raggiunto cime abissali nella storia della letteratura italiana: per l’altezza della scrittura e dello stile originale; per la profondità dei contenuti che ha portato alla luce all’interno del suo animo, in tutta la sua produzione, con un lavoro di scavo interiore”.