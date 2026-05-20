Modica, decoro urbano: perchè non si ripristina la fontana di piazza Rizzone?
A Modica si parla sempre di più- giustamente - di decoro urbano. C'è anche una ordinanza della sindaca per invitare i proprietari dei locali vuoti a pulirli in modo da non offrire situazioni poco dignitose. In questo contesto, e in tema di decoro urbano, come mai la fontana di piazza Corrado Rizzone continua ad essere un monumento "controsenso", vale a dire una fontana senza una goccia d'acqua. Crediamo che non comporti grosse spese per il Comune rimettere in funzione la fontana. E la stessa cosa dovrebbe farsi con la fontana sotto la statua della Madonnina, sempre in piazza Corrado Rizzone. Anche queste piccole manutenzioni rientrano nel concetto di decoro urbano!